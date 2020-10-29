網紅陳沂不滿資深藝人陳為民罵她「狗畜」，提告求償，台北地院簡易庭一審判賠6000元。陳沂認為金額太低，上訴求償10萬元，今開庭表明和解意願，但陳為民拒絕，表示：「就給法官判，判多判少我都接受。」

陳沂去年在臉書直播批評「志願役都是廢物」，國防部與475名官兵聯合提告妨害名譽，但不起訴。陳為民當時在國防部發言人的臉書留言：「告死這狗畜！」陳沂自認名譽受損提告，刑事部分不起訴，民事部分求償50萬元，一審判陳為民要賠6000元。

陳沂上訴後降低金額，改求償10萬元。北院今開庭，陳為民向法官表示，我接受一審認定的事實，接受法官的判決，沒有任何意見；陳沂則說，「狗畜」一詞嚴重影響她的名譽，6000元太低，因此求償10萬元，將全數捐贈軍中人權促進會。

陳沂並表示願意合解，但陳為民拒絕，表示讓法官決定就好。法官詢問雙方資力，陳沂說，她是國立台北大學畢業，現為網紅，月收百萬；陳為民則說，目前是待退藝人，偶爾上通告。庭末，法官諭知準備程序終結，下次將由合議庭審理，本案候核辦。

網紅陳沂挨罵「狗畜」怒告，認為一審判賠6000元太少，上訴求償10萬元。（黃捷攝）

(中時 )