發生在今年7月24日凌晨，天道盟太陽會成員陳維毅指廖姓被害人偷他老婆30萬元，還盜刷他老婆的信用卡，指使小弟劉信維等人把廖姓被害人挾持到台北市中山區的瑤山宮，坐在沙發上親眼看著小弟痛毆廖男致死，台北地檢署偵查後，29日依傷害致死等罪，起訴陳維毅等5人。

檢方勘驗被害人死因，發現被害人身上沒有致命傷，軀幹完好，但是手、腳四肢嚴重瘀青腫脹，造成廖男腦部、組織器官內都缺血、缺氧，消化系統無法正常運作，產生嘔吐現象，加上廖平時有吸毒，趴著挨打造成嘔吐，嘔吐物塞住呼吸道窒息而死。

檢警調查，陳維毅指因案出獄被他收留的廖姓被害人偷竊他老婆30萬元現金，還盜刷老婆的信用卡，與同是太陽會成員的袁柏暘及小弟劉信維等5人，開著陳所有的保時捷在內的2輛車到新莊將廖男押回瑤山宮。

陳維毅的小弟劉信維等人持鋁棒、熱熔膠條痛毆廖男四肢，陳坐在沙發觀看沒有阻止，痛打5個多小時，廖男已經氣息奄奄，陳等人本來打算找醫生救廖未果，就任由廖男倒在原地，留下劉信維扛責任，其他人離開瑤山宮。

警方在歐打廖男的鋁棒上找到陳維毅及劉信維的DNA，證實陳、劉有動手毆打廖，但因廖的傷勢都在四肢，沒有致命傷，檢方認定陳維毅等人沒有殺人故意，因此依傷害致死、強制等罪起訴陳、劉及林姓小弟，與陳同往新莊押人的袁柏暘及曾姓小弟，因沒有參與毆打，因此依傷害及妨害自由起訴。

(中時 )