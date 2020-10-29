10月31日是榮民節，蔡英文總統今天表示，一日是軍人，終生是榮譽，她要代表國家感謝榮民，要求退輔會未來要持續做好輔導和職訓的工作，協助提升榮民的職場優勢，並善用19所榮民服務處作為整合地區資源的平臺，提供榮民更完善的照顧服務。

蔡英文今天出席退輔會微電影「看見榮民」首映會暨榮民節慶祝大會，蔡英文表示，後天就是榮民節，她要向獲得表揚的榮民楷模跟傑出榮民表達最高的敬意，「謝謝你們持續貢獻社會，為國家盡心盡力，我也要向全國的榮民丶榮眷致上最誠摯的問候和祝福」。

她說，在我們全國各地，有許多的榮民透過各種善行義舉，默默支持社會，我們希望要把這些故事傳遞給更多人知道，在輔導會的微電影中，我們聽到榮民前輩們透過旁白說出自己的故事，讓我們了解到他們多麼以身為軍人為榮，他們又是如何把軍中的訓練，應用在職場在社會服務上。

今年微電影5位榮民主角已先後過世，蔡英文表示，雖然他們已經離開我們，但她相信，大家從影片中的場景和介紹，都能感受到他們生前的堅持和努力。

她引用影片中的一段旁白指出，這每一筆捐款都來自老先生刻薄自己的生活，我們看到，不論是忍受炎熱天氣下省下的經費，或者在海邊成千上萬的石頭中，尋找可以賣錢的鵝卵石，這5位榮民前輩的做法不同，但是目標都是一樣的，他們把一點一滴努力賺來的積蓄，用來幫助別人的生活，這樣的付出，我們非常敬佩也非常的感動。

蔡英文強調，榮民支持社會，也需要社會的支持，今天我們在現場也有協助退伍袍澤就業的企業和人士，非常感謝你們和政府一起努力，讓我們的退除役官兵，可以把他們在軍中獲得的經驗和精神，帶到各個工作的場域，未來輔導會也一定要持續做好輔導和職訓的工作，協助退伍袍澤可以提升職場的優勢。

另外，這幾年政府積極推動長照2.0，她說，對於榮民的照顧，也是我們強化社會安全網絡的非常重要的一環，希望退輔會要善用在地的19所榮民服務處，作為整合地區資源的平臺，加上各地榮民之家及榮總分院，讓我們中央跟地方政府以及民間社福組織等單位可以密切的合作，來提供榮民更完善的照顧服務。

蔡英文指出，台灣社會是一個大家庭，在這塊土地上生活的每一個人，都是我們重視的家人，「今天透過這一部微電影，我們看見榮民也看見的我們家人的付出」軍愛民、民敬軍，無論在役退役，一日是軍人終生是榮譽，她要代表國家感謝各位。

(中時 )