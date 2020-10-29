保護妳新入手的蘋果 iPhone 12，該配上一個讓你能擁抱美好生活的手機保護殼。LifeProof針對蘋果iPhone 12 mini、iPhone 12、 iPhone 12 Pro及 iPhone 12 Pro Max四款新機所推出的 WĀKE及 NËXT系列的手機保護殼現已正式開賣，而FRĒ 四防系列則即將發售。現在每購買的一個LifeProof手機保護殼，都有幫助減少塑料流入海洋。

「蘋果手機的不斷創新，讓我們能自如地穿梭在繁忙的生活中。我們為新iPhone設計的WĀKE, NËXT and FRĒ手機保護殼，不但時尚耐用，還可以幫助保護海洋環境」，LifeProof執行長Jim Parke說。

WĀKE採用纖薄一體式設計，由至少85%的海洋再生塑料所製成。LifeProof收集釣魚線及魚網等商業漁撈工具，避免其被剪開或丟棄到海裡。此類廢料所製成的聚丙烯強韌耐用，打造出LifeProof史上最纖薄、可長期使用的保護殼。WĀKE通過6.6英尺（2公尺）高度防摔測試，加上邊緣稍微提高的設計，能在正面衝擊時保護手機屏幕。建議售價為$1,280元。

LifeProof新系列WĀKE的85%成分來自回收釣魚線、漁網等海洋再生塑料，製成LifeProof史上最纖薄、可長期使用的保護殼。（LifeProof提供／黃慧雯台北傳真）

繼WĀKE的推出後，LifeProof其他系列也開始廣泛運用可持續性材料。專為蘋果iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro及 iPhone 12 Pro Max製作的FRĒ系列，具備60%以上的再生塑料，仍然為新裝置提供360度的完美保護。FRĒ傳奇性的防水設計，讓人們可以在任何環境下工作或運動休閒隨時使用手機。建議售價為$3,080元。

NËXT 以超輕薄設計、完整保護著稱，透明簡約背殼讓你可以完美呈現新iPhone機身亮麗設計。時尚顏色的邊框，加上以50%成分以上的再生塑料所製造，建議售價為$2,280元。

為了堅持我們回饋社會的企業使命，LifeProof誠邀消費者一同參與！ LifeProof 會捐USD $1至Water.org, Coral Reef Alliance, Water.org 及American Rivers, 這些機構與LifeProof 有著同樣的目標和願景, 以建立一個健康的水世界為己任，消費者可以造訪 lifeproof.asia/zh-hk/make-waves.html 登記已購買產品， 選擇捐贈給指定的一個環保團體。

LifeProof的WĀKE及 NËXT保護殼現已正式開賣，而FRĒ 四防系列即將發售，消費者可在i-Store、燦坤、Studio A、德誼數位、法雅客、三創數位生活、怪獸包膜、瘋好殼、蘋果瘋、廣德國際等實體通路，及亞洲官網（lifeproof.asia/zh-hk）、台灣代理商官網（lifeproof.shopstore.tw ）、PChome、momo等網購平台購買。

(科技)