監委王幼玲今天表示，全國身心障礙人士約118.6萬人，壽險業承保身心障礙者有效契約件數為20.2萬件，平均每人不到0.2張，投保率遠低於一般民眾每人2.56張，國內障礙者被拒保經驗與金管會監理情形出現明顯落差；監察院通過調查報告，針對身障者投保人身保險遭遇不公平待遇情事，要求金管會檢討改進。

聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）規定，「禁止歧視身心障礙者，應公平合理地提供健康保險與國家法律許可的人壽保險」；金管會訂定的「保險業招攬及核保理賠辦法」也明定，不得對特定承保對象，或僅因被保險人為身心障礙者而有不公平待遇。

監委王幼玲說，但依保發中心統計的身心障礙者資料顯示，2018年至2019年壽險業身心障礙者新契約承保件數分別為5萬2146件及4萬7758件，未承保件數各為1萬7822件及1萬9781件，比率分別為25.47％及29.29％。至於保險業以「標準體」承保身障者有效契約14萬8024件，占73.28％，非以標準體承保5萬3980件，占26.72％。

調查報告指出，依規定，保險公司對身障者的未承保案件，應以書面敘明未承保理由，並通知契約要保人，實際上，許多身障朋友申請加保，業務員卻未轉送辦理核保作業，逕以口頭方式拒絕受理保件，這部分未能確實納入統計，官方提供的身障者被拒保的件數顯然失真。

在監察院舉辦的座談會，與會不同障礙類別的障礙者，皆作證曾經被口頭拒保，目前金管會似未正視此問題的嚴重性，也無積極的處理方法，迄今僅有4件違規案件，其中3件開罰，1件予以糾正，凸顯身障人士投保遭遇不公平對待的親身經驗，與金管會監理的情形，有明顯落差。

王幼玲表示，金管會雖已責成保險業者建立身障者專屬資料庫，但蒐集的資料內容，不足以作為建立合理承保標準的依據及精算保險費率的基礎，也難做為判斷身障者的風險程度是否較高的參考，而且迄今國內缺乏身障者發生危險機率的明確依據，也未有確實醫學證據足認定危險程度高於一般人。

她認為，保險業未承保原因，可能是造成或伴隨身障者的「疾病」，而非「身心障礙」的因素；在沒有相關經驗統計資料，即對身障者作為加保收費或拒絕承保的依據，很難說符合公平原則，也難脫對身障者歧視之嫌。

她提醒，金管會對於保險業者未依規定辦理身障者投保而予處分的案例及申訴管道，應加強宣導，使身障人士獲得充分資訊，維護自身權益，同時責成保險業者加強教育訓練，或針對身障者人身保險需求及遭遇的承保問題，定期召開座談會廣泛交換意見。

(中時 )