歐美地區新冠肺炎(COVID-19)疫情持續升溫，每日染疫人數不斷增加，不少明星藝人紛紛染疫，從最早的湯姆漢克斯(Tom Hanks)、羅伯派汀森(Robert Pattinson)一直到近期的巨石強森(Dwayne Johnson)，都曾感染過新冠肺炎。近期，加拿 大演員史蒂芬艾梅爾(Stephen Amell)自爆自己也曾染疫。

「綠箭俠」是DC系列裡的超級英雄之一；史蒂芬艾梅爾所飾演的，就是主角奧利佛．奎恩 (Oliver Queen)，日前，史蒂芬艾梅爾在PODCAST節目上談到，雖然自己已經非常小心，但還是不幸感染新冠肺炎，這影響到他正在拍攝新劇《Heels》的進度。

《綠箭俠》是史蒂芬艾梅爾的代表作 (圖/ 翻攝自網路)

史蒂芬艾梅爾回憶，當時還不知道自己確診，只是有覺得有一天早上起床，渾身不對勁，右耳好像被什麼東西塞住，身體忽冷忽熱，緊接著就是發燒，毫無胃口的他，也在在3週內瘦了7公斤；當他得知自己已確診時，當下只有一個念頭：「我每天都要開工，這下子我毀了整齣戲。」

所幸他在隔離期間，劇組並沒有換角，除了感謝，史蒂芬艾梅爾自嘲是位退休的超級雄，他希望以自身的分享呼籲廣大的聽眾，不要小看它，且一定要小心防疫。

(中時新聞網)