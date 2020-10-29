國民黨青年團昨在臉書宣布將參與31日的同志大遊行，但宣傳圖的彩虹誤採7色，而非同志族群的6色彩虹旗，儘管青年團昨晚立即修正及致歉，強調不影響關注婚姻平權議題，以及參與31日同志遊行的決心，不過仍遭民進黨酸「蹭來蹭去又蹭錯」。國民黨青年部主陳冠安今早出手救援青年團，舉例副總統賴清德去年在臉書也誤用7色彩虹，民進黨人士敢不敢譴責？並反詰批評者知不知道6色彩虹不只代表同志族群？

陳冠安說，國民黨青年團誤用7色彩虹旗，雖然立即道歉跟撤換，但仍遭民進黨鋪天蓋地謾罵。搞笑的是，事實上，現任副總統賴清德在去年《司法院釋字第七四八號解釋施行法》通過前，在臉書上也誤用7色彩虹，這是不是也是在蹭流量、是不是也沒做功課、是不是也不尊重LGBT族群，現在義憤填膺的前立委林靜儀、民進黨網路社群中心主任范綱皓，當時有譴責嗎？沒有的話，現在敢不敢譴責？

國民黨青年團原先在臉書發出的同志遊行宣傳圖。（摘自國民黨青年團臉書）

國民黨青年團晚間臉書發文更正宣傳圖。（摘自國民黨青年團臉書）

他說，誤用款色，有錯就改，也可以趁機作為社會教育，把6種顏色的意義跟歷史向社會解釋，讓更多的人知道6色的意涵。但是民進黨卻把推廣6色彩虹意義的機會，用作政治攻伐，這不也是對LGBT族群的不尊重嗎？

陳冠安指出，更諷刺的是，林靜儀跟范綱皓是不是只知道彩虹旗是6色，不知道6色彩虹旗代表的是LGBT族群 (女同性戀者Lesbian、男同性戀者Gay、雙性戀者Bisexual與跨性別者Transgender的英文首字母縮略字) ，這不只是同志族群而已，罵人還用錯指涉詞彙，真的是很搞笑。

陳冠安強調，范綱皓更是邏輯死，政治工作者的使命與判準不是在於有沒有人怪、有沒有人期待，而是敢不敢堅持自身相信的價值，有人怪就不做、沒人期待就不做，這是政客的做法，不是政治家的風範。還是說，范綱皓是在鋪梗，因為現在沒人期待民進黨會守護臺灣食安，所以民進黨就可以亂來嗎？

(中時 )