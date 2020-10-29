台北市長柯文哲指明年全世界萊豬都可進口台灣，農委會主委陳吉仲29日表示僅允許13國肉進口，其中只有美國可進口萊豬，批評柯文哲不懂經貿，柯回嗆，「我不懂經貿，可是我懂醫學。」議員徐巧芯問陳吉仲懂什麼？柯直言：「政治」。

徐巧芯今為台北市的牛排館喊冤，陳吉仲昨稱如果要標萊克多巴胺的話，全部牛排館都要關掉，後來改手成3分之2牛排館關掉，她質疑是這樣嗎？北市副市長黃珊珊澄清，北市有一大半是澳州牛，北市相關規定只有豬肉，應該是陳吉仲誤會北市法規，今天改口了，今天北市衛生局會鄭重澄清，幫牛排館說話。

徐巧芯要求，北市牛排館如果因為這樣子受到生意影響，要不要替牛排館跟陳吉仲抗議？或提出嚴正聲明。柯文哲說，現在不是他才會失言，陳吉仲也會失言。

此外，徐巧芯提到，陳吉仲今天有批評柯文哲就是完全不懂經貿，柯文哲回應，「我跟妳講，我不懂經貿，可是我懂醫學。」徐接著問你懂醫學，那陳吉仲懂什麼？柯直言：「政治」。

柯文哲表示，國際貿易是這樣，利之所在，只要有這個利益在，以後恐怕會有農場專門用養瘦肉精飼料養的豬，專門出口台灣。

(中時 )