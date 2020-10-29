隸屬空軍第七聯隊的上尉飛行員朱冠甍，今上午駕駛編號Z741的F-5E單座戰機從台東志航基地起飛2分鐘後墜毀，經打撈急救後仍宣告不治。空軍參謀長黃志偉表示，該飛官是在起飛後發現右後發動機失效，隨即在機場北面一浬彈射跳傘，經空軍救護隊到場吊掛上機後，飛行員已無意識。

由於目前國軍正在進行戰備訓練周，此次失事的飛機是否也正參與演訓？黃志偉表示，此次飛行是在進行飛官訓練任務的基本攻防，與戰備訓練周並無直接關聯。

該名失事的飛行員朱冠甍，彰化人，已婚，育有1名女兒。目前官階為上尉，空軍官校正期102年班，隸屬第七聯隊，於104年3月27任職。總飛行時數703小時，機種時間510小時，目前擔任兩機領隊。

針對失事經過，空軍參謀長黃志偉表示，朱冠甍今天上午7點29分，駕駛編號Z741的F-5E單座戰機從台東志航基地起飛，擔任「一批兩架」編隊的長機，但起飛後就以無線電回報右後發動機故障，7點31分在機場北面1浬彈射落海。

飛機失事後，空軍隨即在7點32分，下令空軍救護隊駕駛直升機前往搜救，並在8點17分目視到落海的朱冠甍，8點40分完成吊掛作業，8點44分降落志航基地。

黃志偉表示，空軍救護隊人員將朱冠甍吊掛上艙後，已立刻進行急救，但朱冠甍上艙時已經沒有意識。當直升機返回志航基地，就由地面的醫護人員接手急救，並轉送馬偕醫院，「上飛機後可以確定是沒有意識的」。

黃志偉表示，事件發生當時的天候狀況能見度有7哩，就飛行來說就代表能見度沒有阻礙，氣溫22至26度之間，符合訓練標準。

由於F-5E戰機配置雙發動機，這台失事的飛機在單邊發動機失效後，按理是否還能繼續飛行？黃志偉表示，F-5E有兩個發動機，單發動機失效確實仍可以維持飛行，但一定會影響操作性能，「現在聽到的無線電通話是這樣（指右後發動機失效），但詳細實情還要後續釐清。」

然而，為何飛行員完成彈射後，最後仍無法生還？黃志偉說，彈射取決飛機角度、速度與姿態，且彈射出後傘開的張力也會對飛行員造成很大的影響，即使彈射成功，也不保證跳傘時會有最佳落海情況。至於是否是落海後被傘具纏住？他強調，這是未經證實的消息，詳細狀況還有待調查。

引發關注的是，該架飛機起飛2分鐘後隨即發現發動機失效，並在太平洋上落海，這是否是飛行員發現無法順利降落後，為了避免傷及無辜，才選擇在海片上彈射？

黃志偉表示，飛機從志航基地起飛後，就在太平洋旁邊。他說，飛行員在飛行過程若遭遇狀況，都會做3件事情，分別是保持操縱、分析狀況採取適當措施，及如果可以落地，就盡量就近落地，如果不能落地就要彈射。

至於事故發生當時是不是要刻意避開民宅？黃志偉說，起飛後遭遇狀況「避開稠密區是基本素養」，但這仍需後續調查，現在無法肯定答覆。

(中時 )