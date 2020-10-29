新北市訂定自治條例規範萊豬零檢出，市議員劉美方今在議會質疑若因此得罪中央，恐影響新北市爭取的前瞻預算，質問市長侯友宜選「健康」還是選「前瞻」？侯友宜毫不猶豫答，這很簡單，健康永遠擺第一；侯也撂重話，營養午餐被查出來用萊豬，新北一定比台中罰更重，且永不續約，讓業者準備關門。

今為國民黨團總質詢第2天，劉美芳指出，台中市長盧秀燕自訂萊豬零檢出，營養午餐被查出來還恐罰錢，新北市被查出來要罰多少？且新北市堅持萊豬零檢出，勢必得罪中央，影響新北市的前瞻預算，「若中央不給錢怎麼辦？」

她以愛情和麵包比喻，要求侯友宜抉擇要選感性面的「國民健康」，還是物質面的「前瞻經費」。

侯友宜強調，營養午餐被查出來用萊豬，新北一定比台中罰更重，除了罰款以外，更重要的永不續約，讓業者準備關門；至於國民健康和前瞻經費，他一定選國民健康，一件事歸一件事，他不要苛求別人，而是努力做該做的事，相信中央也會感受到新北市積極建設態度。

(中時 )