近期房市再掀熱潮，房價看漲，民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠今舉行記者會，公布7年級生所面臨的房價考驗，相較10年前首購主力以30歲至35歲為主，現今則是遞延到35歲至40歲才能晉升有殼一族，往往年輕世代只能在房子跟孩子二選一，高房價不只是經濟問題，少子化趨勢也成為國安問題，民眾黨團呼籲政府盡速推動囤房稅、實價登錄2.0、增訂預售屋買賣契約罰則等主張，落實居住正義。

根據2017年營建署委託住宅學會針對六都房價負擔能力與生育率長期趨勢研究，發現全國總生育率與房屋貸款負擔率呈現負相關，也就是房價負擔能力越低，總生育率越低。此外，另項調查顯示，勞工不想生孩子的原因，是怕賺的錢不夠養小孩，往往只能在買房跟生小孩二選一。

邱臣遠指出，今年上半年聯徵中心資料顯示，新增貸款族以35歲至40歲占比最高，近2成；其次為40歲至45歲，合計35歲至45歲房貸族占37.3％。而在夾心世代有父母及子女要撫養，一肩扛起全家經濟重責，如果一個月收入沒8萬元很難購屋，對年輕族群而言，現在買房越來越難。

蔡壁如表示，高房價主因是空屋率太高，甚至有投機客藉此炒作房價，賺取利差，因為現行對空屋持有成本太低；此外，房屋市場資訊不透明，根據全球不動產透明度排名，台灣從2016年的23名，2018年掉到26名，可見不動產資訊不僅沒有完全公開，且越來越不透明。

為落實居住正義，民眾黨團主張課徵囤房稅、推動實價登錄2.0等，蔡壁如說，囤房稅不是要處罰擁有多屋的屋主，將會推動囤房重稅、出租減稅的方案，鼓勵屋主出租空屋。

至於時價登錄2.0部分，民眾黨團希望未來將預售屋納入時價登錄系統當中，且主管機關應定期查核，公開透明房價狀況，讓社會大眾在資訊對等的情況下共同抑制高房價。

(中時 )