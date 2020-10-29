八三夭回應致歉。（圖／翻攝自八三夭 831臉書）

八三夭近年人氣直升、各方邀約不斷，28日於台南中華醫校校園演出，吸引大批學子聚集欣賞，未料事後遭目睹現場狀況的爆料者怒轟：「你們摔壞硬體器材就是帥、你們破壞硬體器材就是屌，希望你們知道，你們這樣子行為會付出很大代價，你們是一個公眾團體，一個帶動年輕人的公眾團體人物，而你們卻在表演的場合，做出了不應該有的行為，一個讓人錯愕與憤怒的行為！」該爆料者稍早接受中時記者電訪表示，對於八三夭當天在台上的行為感到不解，猜測可能是八三夭對於現場音響或收音不良等設備失誤有意見，當著學子們面前，在台上把怒氣發洩在硬體設備上，「一個這麼紅的樂團竟然做出如此孩子氣的行為，令現場所有人傻眼」。

爆料者指出，八三夭當天演出結束後竟然直接把麥克風丟在台上，不僅如此還踢鼓、踹鼓，「這是一種表演橋段嗎？希望你們可以為這樣子的行為，好好的為所有目睹的人做個合理的解釋及說明，為什麼要摔麥克風？為什麼要踢鼓」？至於硬體損失的部份，據悉由於廠商目前還沒清點昨遭八三夭破壞的硬體設備狀況，目前無法確定金額，後續是否向八三夭損償也還沒商討。

爆料者痛心表示，八三夭即便當天對於活動或硬體等設備有任何不滿，都應針對廠商，而非當著校園學子做出不當的示範，「你們知道有多少孩子把你們當偶像嗎？這樣的行為不僅對不起學生們，更是不尊重廠商及你們自己的演出，設備損失是小事，八三夭的名聲、學子們對你們的印象無價」；對此，記者聯絡八三夭的經紀人，對方僅表示「只是誤會，我們會處理」。

對此，八三夭稍早透過臉書回應聲明：「那晚校園演唱，為求演出完美，下午已提早至現場彩排；但正式演出時，出現器材故障問題，導致無法正常演出，只能硬撐完全場，情緒反應過度；演出完已向器材公司漢威音響表示歉意並願意全權負責與賠償事宜，器材商也是我們長久合作的廠商，也表示理解並相互道歉；台上行為對台下同學產生不好的示範，深感歉意。」

(中時 )