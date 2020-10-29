台股大跌百餘點，摔出12700點關卡，八大類股全軍覆沒。防疫概念股挾著德法傳出封鎖消息，歐美疫情再度進入高峰，多頭人氣匯聚，口罩族群的恆大(1325)大漲7%以上、康那香(9919)漲幅逾4%；疫苗族群中的國光生(4142)漲幅逼近2%、高端疫苗(6547)也撐在平盤上方，其餘的防疫概念個股如毛寶(1732)則是緊鎖在漲停板22.55元，興櫃股的熔噴布廠敏成(4431)漲幅也在1.5%左右。

歐美新冠疫情愈演愈烈，德國及法國因為疫情失控，宣布擴大封鎖層級，法國採取全國封鎖措施，美國伊利諾州也已下令芝加哥市禁止餐廳內用。目前全世界有10種候選新冠疫苗正在後期試驗階段，預期明年上半年才將有機會出現曙光，屆時有全民眾生活可望漸漸恢復常態。

國光生獲新冠疫苗研發補助，早盤吸引買盤進駐，股價一度反彈3%後，漲幅漸漸收斂。國光生技與疾管署簽訂「研發COVID-19疫苗」補助計畫合約，獲得核定經費補助4億5802萬元，並已在28日完成雙方計畫契約書簽定。疾病管制署將依第一、二期臨床試驗進度里程碑完成之時間，逐項給予核撥經費，而國光生承諾以優惠條件優先供應台灣政府防疫需求。

(時報資訊)