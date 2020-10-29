「山東」艦聚焦實戰 完成海上試驗訓練項目

中國大陸軍事專家周三說，解放軍首艘自製航母「山東」艦的實戰軍演影片顯示，它已具備基本戰力，並準備航向更廣闊的區域，以透過練習加強戰力。

據《環球時報》28日報導，北京軍事專家李杰周三說，「山東」艦服役不到1年，便已獲得基本戰力。他指出，隨著「山東」艦發射實彈，中國雙航母打擊群已不再只是個概念。「大體來說，新航母要形成基本戰力，需要1–2年，」李杰說，「雖然中國原本只有1艘航母，而且經驗有限，但『山東』艦不到一年就具備戰力。而這顯示，訓練的品質相當優良。」

而「山東」艦在三亞服役，意味它將隸屬南部戰區，專注南海任務。《環時》指出，從今年起，美國就不斷在南海進行挑釁活動，派偵察機巡航，或是舉行軍演。此外，美、日與澳洲10月19日也在南海舉行了聯合演習。

李杰說，在這些狀況下，「山東」艦將航向南海，展開例行巡航，有效發揮威懾作用，並穩定區域情勢。「那就像一群歹徒闖入家裡找麻煩，所以我們在門口部署強大的帶刀警衛般，」他說，「這將有效威懾那幫歹徒」。

此外，李杰說，「山東」艦在即將服役1年之際公開演訓影片，是在向世人展現，它就像學好功夫的門徒般，準備航向更廣闊的大海。

央視周二公布了「山東」艦訓練的影片，據說它是9月1–23日在渤海進行演訓。「山東」艦艦長來奕軍說，交接入列10個月以來，不斷加強研究戰法訓法，已完成一系列海上試驗訓練項目。而訓練聚焦實戰，扎實進行航空保障，損害管制與應急處置等訓練，從嚴從難鍛鍊部隊，穩步提升航母核心能力。

「山東」艦是2019年12月17日在海南省三亞服役，而央視的新影片顯示，殲-15艦載戰機在艦上起降，新航母也進行了實彈演習。此外，影片中出現了直-9S直升機，而它可能與損害管制的搜救演習有關。報導指出，在面對敵人時，「山東」艦結合了戰機，水面艦和潛艦等戰力，而殲-15無疑是其中最關鍵的戰鬥力要素。

(中時新聞網)