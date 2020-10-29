全球新冠肺炎疫情再度升溫，美股重挫，台積電ADR跌3.3%，台積電(2330)今天股價開低7.5元為436.5元，早盤最低435.5元，跌8.5元，並與台股同步跌落季線之下。隨後台積電跌幅收斂，一度回到季線的438元以上。

全球新冠肺炎疫情急速擴大，以及投資人擔心下周美國總統大選結果可能出現爭議，周三華爾街股市崩跌，道瓊工業指數跌逾900點，創下7月底以來新低，道瓊指數跌943.24點，跌幅3.43%；那斯達克指數跌426.48點，跌幅3.73%。

費城半導體指數跌3.39%，台積電美國存託憑證(ADR)收83.85美元，跌2.86美元，跌幅3.3%，換算每股約為台幣484.75元。台積電昨日收在444元，外資續賣超8129張。外資近4個交易日共賣超台積電2萬3334張，台積電本周以來，股價持續壓回修正。

台積電第4季在智慧手機帶動，預期單季營收再創新高，估為124億至127億美元，以中間值125.5億美元計，將季增3.4%，公司預期全年營收也將成長3成並再創新高。

目前供應鏈庫存水位攀高，加上明年第1季逐步進入淡季，部分外資擔心台積電明年上半年可能面臨庫存調整壓力，台積電總裁魏哲家指認為，較高庫存水位並無礙。台積電總裁魏哲家於日前法說會表示，第四季雖然客戶庫存維持高於季節性水位，但在旺季時很正常，台積電客戶沒有重複下單(over booking)的問題，並看好數位轉型將創造需求，預計需求會持續提升至2022年。

(時報資訊)