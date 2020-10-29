歐系外資針對義隆出具最新研究報告指出，義隆(2458)對第四季持續釋出樂觀看法，2021年在新解決方案成長以及LTDI(Large Touch Display Intergrated)進入美系客戶主要機種，營運具成長潛力，惟外資點出，上游晶圓短缺仍為義隆最大挑戰，故維持義隆中立評等、目標價160元。

歐系外資指出，受惠新冠肺炎所帶動的需求大好，義隆第三季營收47.07億元，季增加33%、年增加73.5%，單季稅後純益10.8億元，季增加17.65%，年增加57.43%，每股稅後純益3.71元，單季獲利創下新高；惟單季毛利率為45.53%，相較第二季減少2.04個百分點，年減少1.86個百分點，主要是因為產品組合、新台幣升值以及上游晶圓成本上升所致。

歐系外資指出，義隆對第四季持續釋出樂觀訊息，義隆財測預估營收落在45.5~47.5億元，相較第三季衰退3.2%至微幅成長0.91%，受惠高毛利率產品比重提升下，毛利率落在46%~47%，相較第三季成長，營業利益率落在29%~31%。

展望2021年，歐系外資指出，義隆2021年的前景樂觀，但和今年相比之下，將更具挑戰性，義隆以目前尚未能消化手中手所有訂單來預估，營運動能將延續到明年上半年，惟新冠肺炎疫情的不確定性仍然存在。

歐系外資指出，義隆有鑑於新的解決方案成長以及LTDI進入美系客戶主要機種，2021年業務有機會挑戰進一步增長，但必須注意到晶圓產能的供給，以及潛在的價格成長，可能會對利潤率造成壓力，故維持義隆中立評等、目標價160元。

(時報資訊)