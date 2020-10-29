民進黨立委劉世芳今日偕同綠委李昆澤、媒體人黃光芹、立院顧問洪慈庸及兒福聯盟執行長白麗芳召開記者會，以自身收養經驗，呼籲社會共同響應收養月活動，幫助關懷弱勢兒童。

劉世芳表示，根據衛福部社家署統計，近20年來台灣被收養人逐漸減少，從2004年的2752被收養人次，到2019年僅剩1795人次，減少了約35％。

劉世芳指出，自己非常喜歡小朋友，11年前也透過社福機構領養了兒子「小不點」。對於社會上許多需要幫助的弱勢兒童，衷心期盼有能力、也真心喜歡孩童的人士，可以幫助小朋友找到溫暖的家。

從小就被收養的洪慈庸說，自己出生沒多久就被洪父、洪母收養為洪家女兒，雖然成長過程中也有過身分的迷惘，但父母讓她感受到愛就是一個家庭的元素。

白麗芳表示，多數孩童出養的原因是原本的家庭經濟無法負擔，以去年為例就佔了近7成，而今年收養諮詢電話明顯下降，去年是1071通，但今年截至8月為止，只有550通。加上新冠肺炎疫情影響，國際出養在上半年都暫停，呼籲社會大眾能夠伸出援手，給孩子們一個更好的世界。

黃光芹指出，自己在2017年也收養了一名8歲男孩，剛開始也不肯叫他們爸媽，但到現在已經天天爸爸長媽媽短，自己也還在學習如何扮演好母親的角色，但較於過去沒日沒夜的工作，現在變成孩子優先，是收養兒子後的最大改變，也是最甜蜜的負擔。

李昆澤說，自己童年成長過程艱辛，也得到很多幫助，現在自己有能力，希望幫助與自己童年相似的學童，因此積極結合社會力量來幫助清寒學子，給孩童溫暖。只要在能力所及，盡份心力，都是對弱勢孩童的鼓勵，也是回饋社會的栽培。

(中時 )