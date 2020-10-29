大陸5G基礎建設放緩，衝擊到銅箔基板廠—台燿(6274)第3季營運，單季稅後盈餘降至3.76億元，季減44.3%，累計前3季每股盈餘為5.55元，亞系外資在台燿財報公告後維持「買進」評等，目標價126元。

全球新冠肺炎疫情難止，且美國華為新禁令，重創華為，亦衝擊到全球及大陸5G基礎建設腳步，加上伺服器需求趨緩，台燿第3季合併營收為43.06億元，季減18.06%，為108年第1季以來單季新低，營業毛利為10.01億元，季減25.02%，單季合併毛利率為23.24%，季減2.17個百分點，營業淨利為5億元，季減39%，稅後盈餘為3.76億元，季減44.3%，累計前3季合併營收為140.35億元，營業毛利為33.57億元，營業淨利為18.74億元，稅後盈餘為14.76億元，每股盈餘為5.55。

亞系外資最新報告指出，台燿第3季獲利季減44%，年減26%，低於我們預期，華為目前狀況仍不清楚，訂單能見度不到兩週，我們預估下半年營收低點在9月/10月，11月開始溫和復甦，第4季營收將年減23%，維持台燿「買進」評等，目標價126元，台燿盤中股價走弱。

(時報資訊)