瑞儀(6176)第3季毛利率及本業獲利優於預期，第4季平板及筆電需求不同於以往季節性因素，出貨可望維持在高檔，預期第4季營收可望維持第3季表現。2021年Mini LED背光的14吋與16吋MacBook Pro出貨，高階新機種放量下，持續看好明年表現。瑞儀今天逆勢拉高，盤中漲幅一度達2.7％。

瑞儀第3季營收157.84億元，毛利率20.85％，續創上市以來的單季新高，但業外匯損6.3億元，影響每股盈餘約1.3元，使得稅後淨利15.15億元，季減12.98％，年減3成，每股盈餘3.26元。前3季營收約395.83億元，稅後淨利39.71億元，年減22.22％，每股盈餘8.54元。

全球疫情不滅，近期又陸續傳出封城消息，因此，隨著居家上班WFH及遠距教學帶動全球平板、NB、MNT強勁需求，加上TV及車用面板出貨較2020年增加及Mini LED背光高階機種出貨，法人認為，瑞儀2021年整體獲利仍可維持強勁水準。

(時報資訊)