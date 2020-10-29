女星安以軒今年6月報喜懷第二胎，並在上月底開心開產前派對，而安以軒今（29日）則報喜宣布，生下女兒「娃寶」，同時還曝光老公陳榮煉一手抱兩娃的影片，安以軒故作吃醋發文：「小叮當（噹）先生已經沒有手抱麻麻了」，並直呼：「嗯…我認輸了！妳比我好看。」」

安以軒跟陳榮煉迎來二胎。（圖／中時資料照片）

安以軒稍早在網上報喜產下女兒「娃寶」，和老公開心湊得好字，安以軒還故作吃醋發文：「生完二寶的麻麻才發現...小叮當（噹）先生已經沒有手抱麻麻了」，不過她下秒則狂噴母愛直呼：「等了十個月 終於看到，陳先生的小情人「娃寶」，嗯...我認輸了！大家都說妳比我好看」。

安以軒去年跟陳榮煉生下大兒子「66」，今年6月宣布二度當媽，她先是在安鈞璨逝世5周年說有悄悄話要告訴他，後來發文證實大兒子升格當哥哥，穿上「我是哥哥」的衣服，夫妻倆還逗趣在「66」的嬰兒床寫下「租約到期通知」，說：「因為新的房客將於年底入住」，「麻煩可愛的你提早準備搬家」，透露預產期在年底。

7月安以軒在微博發文，透露因速食店的紙袋破掉，導致她被外帶杯燙傷，高溫熱水灑到她大腿和孕肚，不僅在腿部留疤，也害她因宮縮進醫院檢查，幸好腹中寶寶無大礙。而速食店致歉並表示會改進後，安以軒也欣慰感謝商家火速作出回應。

日前有週刊報導，稱安以軒老公陳榮煉對前妻和其女兒十分大方，不僅送女兒遊艇，還分2成股份，本月中安以軒透過律師正式澄清，強調「安以軒老公二婚曾送前妻母女遊艇」等報導均屬不實內容，警告其他媒體勿再繼續轉發，安以軒本人也轉發並寫下：「不用多說！也不必解釋！不好意思吃瓜群眾可以集體退下了！不送啦」，自清不實傳聞後，今安以軒又順利生下二胎，喜上加喜，粉絲也獻上祝福。

(中時新聞網)