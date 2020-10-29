年度旅展盛事ITF台北國際旅展將在10月30日開展，在國旅熱潮之下，老爺酒店集團住宿券成為大熱門商品，在10月23日搶先開賣的老爺線上旅展，上線首日就創下單日3,500萬的業績，較去年同期成長逾6倍！本檔熱賣的明星商品首推每張2,900元的老爺酒店集團聯合住宿券，由於優惠效期長達1年5個月（至2022/3/17止）、買20張送2張、30張送3張，消費者買起來可以分次慢慢玩，也在社群媒體的飯店討論社團成為團購熱度最高的住宿券商品。第二名是限量600組的礁溪老爺樂活露營假期，住一晚溫泉飯店贈送一晚露營車體驗的套券15,500元，線上開賣短短5小時就銷售一空；消費者想買還有機會在台北國際旅展10/30-11/2四天展期購買，每日限量150組、每人限購3組。暢銷前三名之一是首賣的「老爺微環島券」一套三張13,200元，包含面額6,600的A券一張和面額3,300的B券兩張。A券可擇一選礁溪老爺、知本老爺、北投老爺平日住宿一晚；B券可到台北老爺、新竹老爺、老爺行旅台南、傳藝、台中、南港四家選一住一晚，或老爺會館台北南西、台北林森兩家擇一住兩晚，是一次購足環台旅行的最優惠商品！消費者紛紛在網路上討論組合攻略：四天三夜可以玩「礁溪、台中、台南」或「知本、台南、新竹」環半島自由行，也可搭配成為五天四夜、七天六夜的長假模式。在預期2021年仍是國旅熱的一年，讓「老爺微環島券」首度推出就開出紅盤，ITF展期四天現場及線上也將同步持續銷售。聯合住宿券、戶外體驗商品、知本老爺住宿券等熱賣品項之外，每年都在暢銷榜上的「老爺酒店集團聯合餐券」也是旅展的明星商品，一張1,680元的餐券在旅展現場限定買10張送1張，旅展常客都固定在開展四天到現場購買。好用之處在於餐券一張可享2到4人用餐，且在老爺飯店全台14家餐廳都可使用，非常適合聚餐、企業團購、送禮請客或自用，預估展期將再衝高新一波購買熱潮。

年末最大的觀光旅遊盛會，老爺酒店集團祭出總價值高達150萬的獎品、共2000個獎額要贈送給旅展消費者！民眾到老爺展攤（編號：I508）消費單筆滿20,000即贈刮刮卡一張，有機會刮萬元環島假期大獎；沒刮中也可保留刮刮卡再參加老爺集團官方Line的抽獎活動，還有機會抽中老爺酒店集團餐券。無法到展場的民眾透過線上旅展消費亦享滿額10,000元即可參加抽獎，同樣也有機會抽中環島假期大獎或老爺飯店住宿券！台北國際旅展10月30日至11月2日在南港展覽館盛大開辦，2021年旅遊假期到老爺酒店集團展區一站購足就趁這檔！

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