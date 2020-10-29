由富邦證券輔導的天力離岸風電（6793）將於30日登錄興櫃，富邦證券資深副總吳春敏表示，天力公司設立於2009年12月，為風力發電機葉片專業製造廠商，今年3月與全球第二大也是唯二提供國內離岸風機系統廠商的MHI Vestas Offshore Wind簽署葉片製造合作合約，成為台灣目前唯一離岸風電機葉片製造商，未來可望成為亞洲區最大海上風力機碳纖維葉片製造中心。

天力離岸主要發展優勢在於，一、具備離岸風機葉片優質製造平台：為台灣唯一離岸風力發電機葉片專業製造商、透過與世界頂尖風機廠MHI Vestas Offshore Wind的合作機會，引進MHI Vestas Offshore Wind製造系統、掌握台灣市場之優先權，配合環太平洋區域競爭優勢，發展為亞太區極具潛力的葉片製造平台。

二、產業進入門檻高：風電葉片屬技術密集及資本密集產業，進入門檻極高，且葉片攸關風機運行的發電效率及可靠度，因此品質及交期取得風機業者的信賴更是新競爭者難踰越障礙。

三、產業政策支持：風力發電為台灣再生能源發展中相當重要的一環，截至2035年，政府發展離岸風電藍圖明確，且在國產化規範下，該公司在地化使其具備基本市場份額。

四、區域競爭優勢：目前全球二大風電系統商僅在丹麥、英國設有葉片廠，葉片由歐洲出口至亞洲需大幅增加運費成本。而亞太目前無其他風力葉片專業製造廠，天力正在台中港區興建全球唯一緊鄰碼頭，佔地21公頃的廠房，具有利於出口的絕佳優勢。

吳春敏強調，當綠能發展成為政策目標，台灣需要更多人才與供應鏈把產業撐起，富邦證將積極協助輔導綠能產業鏈，而離岸風電是綠能前景更是未來商機。

天力離岸風電董事長吳坤達表示，展望未來，公司除專注於供應國內離岸風電機葉片之製造外，藉由與MHI Vestas Offshore Wind簽約成為亞洲唯一獲得歐洲原廠授權生產葉片的廠商，並於台中港打造百分之百和丹麥原廠同規格的生產基地，以台灣位於亞太地區中心，他國不容易建立葉片廠，未來將具有供應給亞洲地區風力發電產業的能力及商機，展現公司在離岸風電產業發展的決心，開拓其他利基市場，以持續締造優良的經營實績，達成股東對於長期投資回報期許。

(工商 )