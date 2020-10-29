今（29日）上午7時許，高鐵台北站月台出現1名行為詭異的男子，先是爬過月台的門擋，再全身縮成一團，擠在窄小的月台縫隙等待高鐵進站，最後又自己爬回月台，站務員見狀立即通知鐵路警察到場，警方發現男子頭部有撕裂傷，便立即送往醫院救治。

據悉，今上午7時許，陳姓男子（30歲）攀爬過高鐵台北站第5月台的門擋，站在窄小的縫隙中，豈料正好一輛1505班次列車進站，陳男被卡在隙縫中，造成頭部撕裂傷。高鐵站務員發現後隨即上前勸阻，事後陳姓男子也自行爬回月台，鐵路警察局台北所警員到場後發現陳男頭部有撕裂傷，隨即通知警消到場，並由警員戒護前往醫院救治。

警方發現，陳姓男子手腕上有多道傷痕，現場也找來醫師緊急包紮，初步研判陳男因心情不佳，所以才跑到高鐵站攀爬鐵軌，此事件也影響高鐵部分列車延誤達32分鐘。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)