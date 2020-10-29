軍機於台東外海墜落 飛行官吊掛搶救仍不幸殉職

今（29）日上午空軍一架F-5E戰機於台東外海墜落，上尉飛行員朱冠甍跳傘逃生，但因遭傘繩纏住而大量吃水，被救起時已無意識，緊急送醫後仍宣告不治。國安局長邱國正備詢時被問到此事，一度哽咽。

邱國正上午赴立法院外交及國防委員會接受備詢，對於空軍失事一事，邱國正哽咽表示，國軍面臨很大的難處。

國民黨立委溫玉霞質詢時提到，F-5E失事墜海，是否因戰機太過老舊。邱國正說，台灣對美軍購時已考量此事，機件檢查保養有一定程序，國軍有一定的處理方法，不便代為說明，但依過去經驗，軍方再事後會檢討，但執行國家安全工作還是要做。

空軍上午召開說明會指出，搜救人員抵達現場，將朱員吊掛上機後就對飛行員進行急救，當時朱員已沒有意識，直到送往馬偕醫院急救都毫無意識，但根據飛行員的健康檢查、飛行訓練及逃生訓練等記錄均合格。目前F-5機型部隊將全面停飛，待執行特檢及調查作業。

(中時新聞網)