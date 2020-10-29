纏訟14年的陽信銀行超貸案，一審法院將時任董事長的陳勝宏判無罪，二審認為他收受妻弟薛宗賢鉅額佣金，依共同背信未遂罪改判3年2月，更一審判刑2年8月、更二審判2年半，更三審逆轉維持一審無罪認定，因符合刑事妥速審判決規定，陳獲判無罪確定。

陳勝宏的妻子、前民進黨立委薛凌也遭起訴，但她在一、二審均獲判無罪，已無罪確定。

檢方起訴指控，2002年12月間中華日報公開標售報社大樓但開價3次從6.3億元降到5.1億元沒有賣出，陽信銀業務經理陳益源與襄理何明龍研判，第4次開價應為4億餘元，如果買到中華日報大樓有利可圖，因此找薛凌的弟弟、經營建設公司的薛宗賢合作。

薛宗賢同意投資但資金不夠，何明龍與陳益源幫薛出主意，找四個人頭偽造與中華日報簽訂買賣契約，再拿假的買賣契約 向陽信銀行貸款4.7億元；申貸案經陳益源、何明龍審核同意，轉呈陳勝宏召開常務董事會審核同意貸款。

2003年2月間，陽信商銀陸續撥款給薛宗賢的人頭3.4億元，薛宗賢拿到貸款馬上向中華日報買大樓並付清90％價款。同年間，中央存保公司查帳發現，薛立即還清全部貸款。至2006年檢方獲報偵辦，將陳 勝宏、薛凌等人起訴。

更三審認為，陳勝宏始終否認收取任何佣金，而薛宗賢也否認交付任何金錢予陳勝宏，至於王姓女子在會計傳票記載支付陳勝宏佣金的理由屬傳聞，因無證據足認陳確有收受該等款項，自難逕為不利的認定，改判無罪，檢不得上訴，陳勝宏無罪確定。

(中時 )