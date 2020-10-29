曾是知名的童星「糖糖」與丈夫共乘機車在停等紅燈時，遭後方廂型車追撞身亡，丈夫仍在加護病房觀察。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

知名童星「糖糖」（本名）蔡亞臻本月18日與39歲楊姓丈夫共乘一台機車，在新莊區化成路停等紅燈時，遭後方廂型車追撞，後座的糖糖先彈到擋風玻璃，又彈飛地面，捲入其他車輛車底傷重不治；楊男則被撞飛到分隔島重傷，暫無生命危險但仍在加護病房中觀察。

1983年出生的「糖糖」曾是知名童星，90年代拍過多支廣告、連續劇，還曾舉辦演唱會，其中豐年果糖廣告讓她成為家喻戶曉的童星，與謝祖武合作演出「又見郵差來按鈴」、「郵差總是按對鈴」等連續劇，曾紅極一時，成年後逐漸淡出演藝圈。

奪走「糖糖」性命的這場車禍，發生在18日下午1時許，60歲李姓男子駕駛廂型車，看到紅燈卻沒有減速，從後方高速撞上一排停等紅燈的汽、機車。在機車後座的糖糖遭車追撞後，先彈到擋風玻璃上，再跌落數十公尺外的馬路上，隨後慘遭其他車輛捲入車底拖行當場死亡，其餘人輕傷送醫。

警消獲報到場，將遭撞等人送醫急救，經檢測三方均無酒駕，肇事李男先向警方供稱是煞車失靈，後又改口說身體不適。但警方初步研判，李男恐是誤將油門當煞車猛踩肇事，因該台廂型車之前路口停等紅燈皆正常，行經該路口速度疑有加快。訊後警方依過失致死罪嫌將李男移送，確切車禍原因仍待釐清。

(中時新聞網)