中華職棒歷經下半季撲朔迷離決定季冠軍誰屬後，台灣大賽將由上、下半季冠軍中信兄弟與統一獅進行正面對決，兩支從元年起就參與並見證職棒發展的隊伍交鋒自是話題性十足，本週末將率先在中信兄弟洲際主場開打，台灣運彩也開售單場投注，達人看好前兩戰由主隊勝出，同時以小分賽果出現機率較大！

下半季統一獅能逆勢封王，教練團的運籌帷幄自然功不可沒，但更重要的是今年統一投手從熱身賽起就已知狀況不佳，打擊群強而有力的應援更是撐起戰績的關鍵；球迷應該很難忘記連續場次全壘打紀錄締造過程的煙火秀，而這當中又以外野三帥陳傑憲、林安可、蘇智傑三人貢獻最大；這組合中三人剛好都是聯盟頂級左打者，若沒一等一的投手壓制，很難在與獅隊進行打擊戰時討到便宜。

無巧不巧，今年的打擊個人獎項由統一大豐收，投手部門就換兄弟滿面風光！超級洋投德保拉一人豪氣囊括三冠王，並與隊友米蘭達、雷艾斯外加本土王牌黃恩賜，建構起上半季封王過程中最重要且牢不可破的先發輪值防線，輔以一向沉穩的牛棚，可說是本季整體投手表現最優異的隊伍。而現在，這面極堅之盾就要抵禦南霸天軍團左打部隊強勢轟襲挑戰…

看好中信能在前兩戰先取得優勢的最大原因，在於推估將排出德保拉、米蘭達在主場應戰機率最大。各國職棒總冠軍歷史上，能率先取勝者多數能在最後奪冠，因此全力先搶主場勝績絕對合理！再者兩名洋投都是強力左投，是現階段最有機會能封鎖統一強悍左打部隊的組合；下半季統一尚有唐肇廷、潘傑楷兩名左打串連三帥進攻，以兄弟預備陣容來看，也還可多準備如魏碩成、彭識穎等功能性中繼來在比賽過程中換投。統一能否突破對手「以左制左」的布局，將是避免帶著劣勢回到台南主場的關鍵。

當然，例行賽爭冠期幾場天王山之戰，統一洋投泰迪、猛威爾也是一夫當關，先發上近年江辰晏、施子謙累積了不錯的抗壓能力，年輕的終結者陳韻文也極具霸氣，所以若和兄弟形成投手戰，也更增添小分出現的可能。這也是為何達人推薦主隊中信兄弟外，建議可以買小的主要原因。

(中時新聞網)