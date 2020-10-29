美味又方便的泡麵，讓許多人愛不釋手，不過又怕吃多了不健康，營養師表示，其實最大的問題不在泡麵本身，而是加入醬料包後，湯裡的鈉含量超高，打破大家對泡麵的迷思，她建議吃泡麵時最好多1步驟，較能避開地雷。

【營養師出去吃EP30】泡麵原來可以吃！？ 要怎麼吃才不水腫？

用泡麵取代正餐，恐怕不但不夠營養還會發胖，營養品瑄師在她自己的YouTube頻道《好味營養師品瑄》教大家如何挑選及烹調泡麵，解答大家一直以來對泡麵的迷思，原來吃泡麵也可以不水腫。

品瑄指出，泡麵本身不含防腐劑，只有醬料包可能有防腐劑，而且最大的問題是鈉含量超高，她建議大家買泡麵時，可注意標示，選擇小份量且較低鈉的泡麵，煮的時候調味粉只要放一半就好，煮完後麵湯淺嘗即可，最好別全喝，避免攝取過多的油脂跟鹽分，也能降低水腫及肥胖的機率，同時再加入蔬菜等其他食材，讓營養更均衡。

影片曝光後，網友仍抵擋不住誘惑紛紛留言「明明知道看完影片一定會餓，但我還是點開了」、「看起來又可以吃一波了」、「我最愛的兩款泡麵就這樣落在了紅燈區｣、「未看先推爆分享爆」、「之前肚子餓吞了2碗，我好像做了很可怕的事」。

(中時新聞網)