Rob Manfred was big mad pic.twitter.com/skzVhybmjz — Jared Tims (@Jared_Tims) October 28, 2020

8個月前大聯盟總裁曼弗瑞德（Rob Manfred）曾失言，他當時認為太空人2017年偷暗號才奪下的冠軍盃只是「一塊金屬」，並沒有回收必要。如今道奇相隔32年奪冠，當曼弗瑞德捧著金盃頒給道奇時，現場球迷大聲狂噓，讓他也難掩尷尬，賽後孟西(Max Muncy)更在社群平台同樣用「一塊金屬」來嘲諷曼弗瑞德的言論。

道奇在世界大賽G6擊敗光芒奪冠，賽後一壘手孟西在個人Instagram發布他捧著世界大賽金盃的照片寫下，「真是一塊漂亮的金屬。」這段發文就是在呼應大聯盟總裁曼弗瑞德當時的失言。

去年季末太空人爆發作弊醜聞，但大聯盟官方卻沒有嚴懲，今年2月曼弗瑞德甚至曾對媒體形容世界大賽冠軍獎盃只是「一塊金屬」，不會因此收回太空人的冠軍，也不會加以註記（星號）。當時受到所有球員的炮轟，認為他太不尊重比賽，甚至不懂棒球，其中當年的對手道奇更是難受，雖然之後曼弗瑞德致歉，但顯然球員們仍無法釋懷。

8個月後道奇的反擊來的不算慢，柯蕭也重振旗鼓擺脫軟手封號，從被太空人擊敗的陰影中走出，並貨真價實的拿下這座冠軍。當曼弗瑞德在賽後現身球場，並把獎盃頒發給道奇時，現場的道奇球迷噓爆他來表達對當時的失言不滿，曼弗瑞德還因此中斷演說，摸摸鼻子表情相當尷尬。

除了道奇之外，也有不少其他隊球員相當介意曼弗瑞德當時的言論，紅雀隊投手弗拉赫提(Jack Flaherty)在道奇奪冠後，第一時間就發推特用引號強調「一塊金屬」來嘲諷，紅人強投包爾(Trevor Bauer)也發推文，「曼弗瑞德捧著一塊金屬接受1.1萬人無情的噓聲。」

(中時 )