台股受到歐美股市重挫拖累，今早盤中跌逾200點；散戶資金再轉向TDR，早盤杜康-DR(9116)再翻揚逾5個百分點，由於杜康-DR在10月28日解除「特別處置」後，目前股價又出現了逾80%的溢價，今天杜康-DR在收盤若再收紅，證交所將會祭出第二天公告為「注意股票」。

TDR在台股交易中，已經坐了很久的冷板凳，交易並不活絡。今年因市場游資豐沛，以及低股價吸引小資族進場，再加上受惠疫情上漲的美德醫-DR(9103)，帶動了今年TDR的多頭行情。

而近期引發市場關注的「TDR之亂」，投資人因不清楚TDR的處置原則，造成證交所在9月24日公告11檔TDR「特別處置」後，TDR股價重挫，投資人也怨聲載道。

證交所建議投資人在投資TDR之前，先了解遊戲規則。目前台灣法規規範TDR股價波動，除了適用和一般股票的監視系統也就是「注意股票」、「警示股票」、「處置股票」原則外，TDR還有一項有關折溢價幅度的特別管理機置。以溢價而言，若TDR出現了30%以上的溢價且股價為近6個交易日的最高，當天證交所就會公告為注意股票。其次，若TDR出現了80%以上的溢價，且當天收盤為上漲，證交所也會在當天公告為注意股票。折價的部分，若TDR出現折價30%，且股價收盤為近6個交易日新低，則證交所當天公告為注意股票。

而上述被公告的TDR，如果持續被公告達5個交易日，證交所就會採取第一階段的「法規處置」，該TDR自第6個交易日起將被連續處置10個交易日，5分鐘撮合一次，並針對金額較大投資人預收一半的款券；而被列入第二階段「法規處置」的條件，是該TDR在近30個交易日有被列入「處置股票」，則針對所有投資人預收款券，並延長撮合時間到30分鐘。

而當第一階段和第二階段的法規處置，都無法導正個別TDR的股價異常波動時，證交所則採取「特別處置」措施，目前「特別處置」係由證交所副總羅贊興召集證交所各部門主管召開，屬於「關門會議」並沒有邀集券商參與。

今年9月24日證交所宣布對11檔的TDR採取處置措施，就是屬於「特別處置」。因為先前執行的法規處置都未能有效扼止不正常的股價波動，因此9月24日下午召開會議後，隨即在當晚公告。該11檔TDR祭出三大處置措施，自25日起連續實施10個交易日，而該「特別處置」陸續解禁後，TDR個股走勢震盪，本周因杜康-DR(9116)在本周的27日為最後一天處置日，投資人預前展開「慶祝行情」，多檔TDR融資加碼明顯增加，並在27日出現多檔收盤漲停。以本周前3個交易日漲幅前10名中，有3檔為TDR個股，分別為：杜康-DR(9116)、越南控-DR(9110)、泰金寶-DR(9105)。證交所強調，目前針對TDR溢價是有法在管，投資人必須了解「遊戲規則」，才能認識風險！

TDR（Taiwan Depositary Receipts)作為一種衍生性的金融商品，是一家公司第二次掛牌上市所發行的憑證，又被稱為「第二上市櫃股票」，是存託憑證，不是股票，是拿來換取股票的一個憑證；先前因市場炒作價格偏離，因此遭證交所祭出特別處置。而炒作價格的不合理因素，主要是原股票價格並未明顯上揚，但在台灣掛牌的憑證卻是飆漲，也就憑證價格和原股票的價差出現不合理。

有關TDR的相關法規，投資人可參考證交所網站「證券市場法令規範」中的「臺灣證券交易所股份有限公司公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條異常標準之詳細數據及除外情形」。

(時報資訊)