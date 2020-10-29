根據路透社/Ipsos所做的總統大選民調結果，民主黨候選人拜登在全國民調中仍然取得顯著的領先，但在決定勝負的部分搖擺州中，拜登的民調領先差距縮小，與爭取連任的川普總統出現競爭激烈的拉鋸狀況。

稍早前華盛頓郵報報導，全美已經有超過7000萬選民提前投票或已寄出通訊投票，已達到2016年美國總統大選總投票人數的一半。

根據路透社/Ipsos提供的民調結果，在距離美國總統大選僅剩一周時間，民主黨總統候選人拜登的全國支持率為52%，仍然領先川普的42%。但在備受關注的6大搖擺州中，拜登與川普在佛羅里達州、亞利桑那州與北卡的支持度幾乎要拉平。

根據10月21日至27日在佛州所做的最新民調，拜登的支持率為49%、川普為47%，拜登的領先差距較前次調查時的50%對上46%縮小。

在亞利桑那州，拜登的支持率下滑1個百分點，降為48%，川普的支持率維持不變，仍然46%。

在北卡羅來納州，拜登與川普的支持度分別為49%與48%。

在密西根州，拜登的支持率較上周上升1個百分點，為52%；川普的支持率較上周下滑一個百分點，為43%。

根據10月20日至26日在威斯康辛州所做的民調，拜登的支持率為53%，大幅領先川普的44%。在賓州，拜登的支持率為50%，川普為45%。

(時報資訊)