韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)2020年第三季合併營收創高，法人看好獲利可望跟進創高，集團積極衝刺展店，力拚年底前全台達60店目標。豆府今（29）日股價在買盤敲進下量增走高，最高上漲4.4％至166元，早盤維持逾2.5％漲幅，領漲觀光類股。

豆府因暑期旺季已過，9月自結合併營收1.5億元，雖月減19.74％、降至近4月低點，仍年增達34.82％，改寫同期新高。合計第三季合併營收達5.21億元，季增達33.08％、年增達41.23％，刷新歷史新高。累計前三季合併營收12.94億元、年增26.45％，續創同期新高。

投顧法人指出，豆府第三季營運動能暢旺，主要受惠後疫情時代消費回溫、主力品牌涓豆腐淨增3家店，以及新品牌姜滿堂貢獻強勁拉抬，其中姜滿堂月營收遠勝涓豆腐，而涓豆腐、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房第三季同店營收，分別年增達6％、11％、13％。

豆府尚未公布第三季財報，由於暑期旺季消費暢旺，配合展店效應顯現，法人看好第三季獲利可望跟進創高。展望本季，雖然市場相對轉淡，但豆府因應中秋、國慶連假推出應景行銷活動，並續與超商合作推出電商新品，配合展店步調加速，有助挹注營運成長動能。

雖受新冠肺炎疫情干擾，豆府今年展店腳步並未停歇，下半年隨市場回溫同步恢復展店計畫，截至22日已新展11家店，包括5家飛機河粉、3家涓豆腐，以及姜滿堂、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房各1家，將全台總店數推升至53家。

展望後市，豆府加速展店步調，預計將再新展7家店，包括5家飛機河粉、2家北村豆腐家及1家涓豆府，衝刺年底前全台門市達60家目標。至於簽約代理的泰式炒河粉品牌Baan Phadthai，仍續拚年底前開出在台首店。

投顧法人認為，豆府主力品牌涓豆腐目前共20家，未來展店空間仍可期，預期在同店營收成長及新品牌挹注下，可望帶動營收維持逾2成成長動能，在規模經濟效益顯現下，營益率亦有上升空間，看好明年獲利及市場評價仍有上修空間。

(時報資訊)