美國國際民主協會（NDI）與國際共和研究所（IRI）宣布將在台灣成立辦公室，加強與台灣各界的合作夥伴關係，並強化亞洲民主力量網絡。駐美代表蕭美琴在推特表示，樂見美國不分黨派國際機構在台灣設置據點，同步展現對台灣民主的重視與肯定，未來除加強台美雙方公民社會的連結，也呈現台灣民主的價值，共同推動區域合作。

外交部發言人歐江安表示，NDI與IRI都有參加昨天舉辦的第二屆「台美印太民主治理諮商」，對於這兩個機構來台設立意願辦公室的意願，我們樂觀其成也歡迎。

NDI與IRI兩者皆為成立於1983年的非營利、無黨派組織，其經費又來自美國國家民主基金會（NED），而NED雖為非政府組織，但其主要的活動資金來自美國國會的年度撥款，因此受到美國國會監督。

美國總統川普去年11月簽署《香港人權與民主法案》，中國大陸外交部批評嚴重干涉中國內政，違反國際法和國際關係基本准則，並針對美國國家民主基金會」、「美國國際事務民主協會」、「美國國際共和研究所」、「人權觀察」、「自由之家」等在香港修例風波中表現惡劣的非政府組織實施制裁。

(中時 )