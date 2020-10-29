據德國法蘭克福廣訊報報導，德國反壟斷機構已經對亞馬遜和蘋果的可能反競爭行為進行調查。

亞馬遜在其電子商務平台禁止部份第三方交易者，而提供部分品牌商品，德國卡特爾(Cartel)辦公室文件引述該辦公室主席慕特(Mundt)的意見，「對於部分品牌來說，除了亞馬遜自己和部分品牌製造商之外，所有品牌商品皆被排除」。慕特指出，禁止第三方經銷商必須遵守對稱原則，不能因此而消除了競爭；最明顯的例子是亞馬遜與手機廠蘋果的合作，似乎只有蘋果經銷商和亞馬遜能在該平台提供服務。

德國是亞馬遜在美國以外的全球第二大市場。亞馬遜表示，與德國當局正在合作當中。蘋果則指出，公司遵守法律，並願意與監管當局分享事實。

義大利反托拉斯機構在周三表示，已經對Alphabet集團旗下谷歌進行調查，有公司指控谷歌在線上顯示廣告市場濫用其主導地位。

義大利數位廣告商IAB於去年對監管機關提出訴訟。監管單位周三表示，谷歌透過自家的應用程式來蒐集大量數據，以阻擋相關營運商的有效競爭。

谷歌發言人在聲明中表示，公司正建設性地與義大利當局合作，並補充解釋，監管單位觀察到的谷歌政策變化，部分是為了符合歐盟隱私權法關於廣告工具如何工作的規定。

義大利線上廣告市場在2019年的營收為33億歐元，其中關於顯示性廣告，包括橫幅廣告(banner ads)，占了約37%。

(時報資訊)