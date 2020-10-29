因為疫情影響，2020年可說是求職者最慘澹的一年，包括放無薪假的企業數及人數，都創下台灣有史以來的新高紀錄。「畢業就失業，今年不必繳稅！」去年由《老天鵝娛樂》製作的網路影片《等面試》，因為今年許多企業暫緩徵才，許多求職者苦等不到面試機會，讓該支影片再度於網路上熱燒。

「面試每個地方，謝謝聯絡下次再見」，該影片歌詞成功唱出求職者投履歷後彷彿石沉大海的心聲，還有社會新鮮人苦等工作機會的無奈感。時隔一年後再回顧影片歌詞，「承認吧！大多的活都不到5萬」、「超時爆肝來換現金，老子不想幹」，字字句句皆戳到求職者的痛點。

《等面試》歌詞唱出求職者的心情。(圖/業者提供)

永慶房屋統計：Q3應徵人數打破歷年紀錄

根據永慶房屋今年第三季內部資料統計，從七月起至九月底，應徵人數較去年同期增加39%，創下歷年來的新高紀錄。永慶房屋人資部經理塗振宏表示：「由於疫情影響各行各業，許多求職者在面試時都特別強調，希望投入有發展性、穩定的產業，倘若未來不幸的發生第二波疫情，或有其他外部因素衝擊時，才能避免失業或放無薪假的風險。」

人力銀行調查也發現，目前在職中的八年級生，有將近六成月領不到三萬元，以致工作滿意度低落。塗振宏觀察指出，求職者除了選擇穩健發展的產業，薪資也是應徵時的主要考量。以永慶房屋為例，提供業內最優待遇，保障業務新人前九個月每月五萬元，完全不需要經驗的服務專員也有每月三萬六千元，因此今年求職人數打破歷年紀錄。

影片歌詞敘述求職者常碰到低薪或高工時的地雷職缺。(圖/業者提供)

超低利率提升買賣屋需求 永慶房屋成為求職首選

長期推動「聰明工作、健康生活」幸福職場的永慶房屋，今年再度榮獲國際權威人力資源期刊《HR Asia》雜誌頒發的「亞洲最佳企業雇主獎」。永慶房屋不僅是連續第三年獲獎，更是台灣唯一三度獲獎的房仲品牌。

永慶房屋鼓勵團隊合作，並提供完整的專業訓練及師徒制，幫助新人快速融入，還有透明的升遷制度，不用看年資也能月月晉升，加上在後疫情時代，全球低利率讓民眾看屋、買屋的需求提升，因此，也讓房仲產業成為今年新鮮人、轉職者的工作首選。

永慶房屋提供業界最優待遇「保障業務新人前九個月每月五萬元」。(圖/業者提供)

(中時新聞網)