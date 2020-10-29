正逢美國總統大選倒數計時之際，新冠疫情在美再次升溫，23日甚至創下單日8萬人的疫情爆發以來最高新增確診紀錄，但白宮科學與科技政策辦公室將「終結新冠疫情」列入川普政府任內的科學成就中，引起譁然。

據美媒美國有線電視新聞網與《富比世》報導，白宮科學與科技政策辦公室於27日公布川普政府五大科學成就，其中「正在終結新冠疫情」也在其中，並指出自從疫情爆發以來，川普政府採取果斷行動並詢問科學家、公衛專家、產業界以及政府部門，以便於政府了解、應對並擊退疫情。發言人鮑姆（Kristina Baum）也在電郵中表示，該報告旨在強調川普政府以「終結疫情」視為首要任務，故值得彰顯其成就。

就在白宮宣布這條新聞時，美國面臨的新冠病毒威脅每日遽增。根據霍普金斯大學全球追蹤疫情網站顯示，在過去一周的單日平均確診人數來到68,767人，創下自7月22日以來的新高，其中在23日與24日還創下單日83000人新增確診。

至於為何確診人數反攀升，公衛專家雖未明確點出原因，但認為氣溫下降促使民眾待在室內、對於防疫措施感到厭煩，以及學生返校復課等因素導致。華盛頓大學衛生指標與評估研究所（IHME）所長莫瑞（Christopher Murray）表示，美國即將面臨秋冬季時期，確診上升是可預見的。

不過，白宮策略傳播主任法拉（Alyssa Farah）就在新聞發佈的隔一天指出，該篇新聞用字遣詞不當，「他們原意是強調『終結病毒』是白宮的目標，若我來說會是這樣：正因川普的領導，我們距離終結病毒不遠了」且「新冠案例仍在增加，美國人民仍須提高警覺」。

但對於確診增加，川普仍不以為然，並在推特上表示「新冠病毒正是主流假新聞的主旋律，但到了大選後的11月4日他們就不會再提了，之後再猛打住院率有多高、有多少空病房，還有多少年輕人確診」。

文章來源：White House lists ending Covid-19 pandemic as an accomplishment despite cases spiking to record levels
文章來源：White House Touts Trump’s 5 Science Accomplishments, Including ‘Ending The Pandemic’
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(中時新聞網)

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