正逢美國總統大選倒數計時之際，新冠疫情在美再次升溫，23日甚至創下單日8萬人的疫情爆發以來最高新增確診紀錄，但白宮科學與科技政策辦公室將「終結新冠疫情」列入川普政府任內的科學成就中，引起譁然。

據美媒美國有線電視新聞網與《富比世》報導，白宮科學與科技政策辦公室於27日公布川普政府五大科學成就，其中「正在終結新冠疫情」也在其中，並指出自從疫情爆發以來，川普政府採取果斷行動並詢問科學家、公衛專家、產業界以及政府部門，以便於政府了解、應對並擊退疫情。發言人鮑姆（Kristina Baum）也在電郵中表示，該報告旨在強調川普政府以「終結疫情」視為首要任務，故值得彰顯其成就。

就在白宮宣布這條新聞時，美國面臨的新冠病毒威脅每日遽增。根據霍普金斯大學全球追蹤疫情網站顯示，在過去一周的單日平均確診人數來到68,767人，創下自7月22日以來的新高，其中在23日與24日還創下單日83000人新增確診。

至於為何確診人數反攀升，公衛專家雖未明確點出原因，但認為氣溫下降促使民眾待在室內、對於防疫措施感到厭煩，以及學生返校復課等因素導致。華盛頓大學衛生指標與評估研究所（IHME）所長莫瑞（Christopher Murray）表示，美國即將面臨秋冬季時期，確診上升是可預見的。

不過，白宮策略傳播主任法拉（Alyssa Farah）就在新聞發佈的隔一天指出，該篇新聞用字遣詞不當，「他們原意是強調『終結病毒』是白宮的目標，若我來說會是這樣：正因川普的領導，我們距離終結病毒不遠了」且「新冠案例仍在增加，美國人民仍須提高警覺」。

Covid, Covid, Covid is the unified chant of the Fake News Lamestream Media. They will talk about nothing else until November 4th., when the Election will be (hopefully!) over. Then the talk will be how low the death rate is, plenty of hospital rooms, & many tests of young people. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2020

但對於確診增加，川普仍不以為然，並在推特上表示「新冠病毒正是主流假新聞的主旋律，但到了大選後的11月4日他們就不會再提了，之後再猛打住院率有多高、有多少空病房，還有多少年輕人確診」。

(中時新聞網)