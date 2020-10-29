《英雄聯盟》世界大賽四強戰結束，晉級決賽的隊伍分別是中國賽區的蘇寧易購(SN)、南韓賽區的DWG戰隊(DWG)。兩支隊伍將在上海浦東足球場，競逐今年度《英雄聯盟》職業賽事的最高榮譽「世界冠軍」。中國賽區能繼續留住冠軍獎盃完成3連霸？或是南韓賽區能奪下冠軍獎盃重返「最強賽區」地位？本周六(10/31)晚間6點，年度最重要的比賽，一定不能錯過！

DWG戰隊@蘇寧易購／運彩玩法

10/31(六) 18:00 DWG戰隊@蘇寧易購 (賽事編號3000、1960)

黑馬晉級決賽的故事總是能激勵人心。SN作為中國賽區第3種子，是本屆世界大賽中的最大黑馬，在一路不被看好的聲音下，全員表現如倒吃甘蔗，越打越好，一路挺進總決賽；八強戰爆冷淘汰中國賽區第2種子的京東電競(JDG)後，四強戰對上「冠軍候補」滔博電競(TES)，再度演出「下剋上」戲碼，最終以3：1擊碎TES的冠軍夢，實屬不易。

至於南韓賽區第1種子的DWG，相較於其他參賽隊伍，無疑是本屆賽事中發揮最好、穩定度最高的隊伍，陣中主力選手無論是角色池深度、對線壓制力；團隊營運、團戰與結束比賽等方面的出眾實力，讓DWG成為本屆賽事中最具有冠軍相的隊伍。

最終決賽，SN並非完全沒有獲勝的機會。對SN來說，雖然在B/P(禁用/選用)階段可能討不到便宜，但若(1) Bin在上路與Nuguri的對決能打出優勢，為SofM製造更多打野的空間；(2) Angel和huanfeng兩人確保中、下二路不崩；(3)全隊狙擊Canyon，以破壞DWG的營運節奏。若能掌握這些關鍵，相信SN絕對有機會拿下冠軍獎盃。喜歡刺激、追求高賠率的朋友，不妨支持SN，期待一段激勵人心的比賽，也為自己增加些看比賽的樂趣。

(中時新聞網)