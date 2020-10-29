美國之音報導，美國司法部和聯邦調查局美東時間28日宣佈對8名充當中華人民共和國代理人並在美國參與「獵狐行動」的人提出起訴，其中5人被捕。美國政府指責北京在美國領土非法執法並監控和騷擾美國公民與永久居民。這是美國首次對參與「獵狐行動」的人員提出起訴。

美國紐約東區布魯克林聯邦法院28日公佈了起訴書，指控8名被告密謀在美國充當中華人民共和國的非法代理人，其中6名被告還面臨串謀進行跨州和跨國跟蹤糾纏的指控。

美國司法部負責國家安全事務的助理部長約翰·C·德默斯（John C. Demers）在宣佈對這8人提出刑事指控時說，其中5人28日上午被逮捕。他說，其他3名在逃被告據信在中國大陸。

被告朱勇（Zhu Yong，音譯）、金鴻如（Hongru Jin，音譯）和邁克爾‧麥克馬洪（Michael McMahon）28日早上被捕，將於28日下午在聯邦地區法院出庭。

另外2名嫌疑人榮京（Rong Jing，音譯）和鄭從英（Zheng Congying，音譯）在加州洛杉磯被捕，將於28日晚些時候在當地出庭。此外，還有3名嫌疑人朱峰（Zhu Feng，音譯）、胡吉（Hu Ji，音譯）和李敏君（Li Minjun，音譯）仍在逃。

美國司法部在一份新聞稿中說，這些被告據稱在中國大陸政府官員的指示和控制下，參與稱為「獵狐行動」這個全球性的法外遣返行動，對一些美國居民進行監視，騷擾、跟蹤並脅迫他們返回中國大陸。

德默斯28日在美國司法部華盛頓總部舉行的網路新聞發佈會上說：「通過今天的指控，我們把中華人民共和國的『獵狐行動』反轉了過來，獵手成了獵物，追逐者成了被追者。」

「FBI根據這些非法替中國大陸政府做事的指控而逮捕的5名被告，如今面臨在美國坐牢的前景。」德默斯表示，對那些在中國大陸的被指控者和其他從事這類行為的人，美國的訊息是明確的：「不要入境。你們的行為在這裡不受歡迎。」

德默斯說，中國大陸政府將「獵狐行動」描述為一場國際反腐運動，但這並不是事情的全部，而且在很多情況下，被追蹤的對象往往是中共領導人習近平的政治對手、異議人士和批評者。他說，不管被獵的對象是真正的罪犯還是異議人士，這個行動都明顯違反了法治和國際準則。

聯邦起訴書指出，涉及美國的國際執法需要外國政府與美國政府進行協調，外國政府若派遣官員及其代理人來美國進行調查，必須通知美國政府，而中國大陸的「獵狐行動」沒有與美國政府協調，參與「獵狐行動」的人員謊報來美旅行目的，在美國境內對美國公民和永久居民進行監控、威脅和騷擾。

德默斯說：「中國沒有像負責任的國家那樣與美國當局合作，以協助處理公認的刑事案件，而是訴諸於法外手段和未經授權的、通常隱秘的執法活動。在不與我國政府協調的情況下，中國的遣返小組進入美國，監視和定位被控在逃人員，並採取恐嚇等手段迫使他們返回中國，在非法審判後將面臨監禁或更嚴重的後果。遵守法治的國家有許多既有方式來進行國際執法活動。這種做法當然不是其中之一。」

(中時 )