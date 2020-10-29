2020年10月29日 — 多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今天正式發表0.9.10版本更新，推出第二階段的美國主力艦活動，主要包括以美國海軍為主題的全新收藏、戰鬥任務以及每日貨運。另外，為迎接月底的萬聖節，一個全新戰鬥模式也將限時登場。

全新「永不畏懼」收藏由四個部分組成，每個部份含四個元素。收藏將介紹主力艦的主炮、上將、兩次世界大戰的勛章，以及第二次世界大戰中美國海軍服役人員的主要軍服類型。順利完成收藏的玩家將能獲得一艘全新的V階Oklahoma主力艦、迷彩、信號旗以及「永不畏懼」貨櫃。

0.9.10版本更新也將推出全新的限時戰鬥模式 - 奪鑰之戰 ，勢必會讓科幻反烏托邦的粉絲大感期待，16 名玩家將在巨大的「多角之域」地圖上對抗彼此，並與由電腦控制的猛獸作戰。玩家的主要目標是，在地圖上尋找帶有鑰匙的猛獸，進一步摧毀猛獸並獲得鑰匙，然後藉由鑰匙試圖從位於地圖中央的傳送門離開。戰鬥一開始，玩家將獨自奮戰，但可於戰鬥期間尋找隊友，並組成一支最多高達三人的隊伍。然而，隊伍中僅有一位隊員能夠使用鑰匙，因此戰鬥中玩家將面臨抉擇，可以選擇與隊友一路奮戰到底，或者於中途背叛隊友並獨自完成戰鬥。玩家將有三艘由三家公司所代表的戰艦可選擇，三艘各自有總類多元的配件，讓玩家可以實驗各式各樣的多元組合以及遊戲玩法。

0.9.10版更新官方影片

(科技)