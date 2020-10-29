八三夭主唱阿璞將手中麥克風往地上摔，畫面曝光引起網友熱議。

八三夭主唱阿璞在舞台上踹不明物，業者PO文怒譙。

人氣夯團八三夭自2003年成軍至今，累積不少粉絲支持。豈料，一名洪姓網友(29日)深夜在臉書Po兩段影片，疑似主唱阿璞參加校園演唱會，氣氛帶到最高潮時，竟將手上麥克風直接重摔在舞台上，畫片曝光引起網友眾怒。業者更加碼炮轟「一晚還摔2支」。

人氣夯團八三夭自2003年成軍，累積不少粉絲。(照片/取自《八三夭 831》粉絲團)。

2007年由地下樂團轉為主流樂團，八三夭樂團唱了不少青春、活力歌曲，跑遍各大校園，累積不少粉絲支持。燈光下、音樂起，八三夭日前參加某場校園活動，將現場氣氛帶到最嗨時，透過洪姓網po了兩段分別7秒及13秒的影片中，其中一段主唱阿璞先是站上舞台高處，高舉左手帶動氣氛，接著跳下舞台後，再將右手麥克風重摔在地，隨即走下舞台。另一段則是他踹舞台上不明物，接著，轉頭繼續向舞台嗨唱。疑似是燈光音響業者的洪姓網友，更是寫道「硬體人的辛苦是被這樣糟蹋的」、「一場晚會摔兩支麥克風 硬體人的辛苦真的是…………………」。

八三夭主唱阿璞舞台上狂踹不明物。(照片/取自《網友》臉書)。

影片畫面曝光後，網友直接灌爆留言，紛紛表示「太不尊重了」、「太糟糕了叫他們賠」、「好誇張喔」、「表演完後有感到抱歉嗎?」截稿前，《中時新聞網》記者傳訊及致電多次，試圖聯繫洪姓網友，皆未取得回覆；而八三夭所屬唱片公司經紀人則回應，已經在處理了，會統一發出聲明稿。

(中時新聞網)