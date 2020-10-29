台北市長柯文哲28日爆，民進黨政府明年元旦進口的不是只有美國萊豬，而是全世界的萊豬，遭農委會主委陳吉仲打臉否認，強調只有美國萊豬，要柯別危言聳聽。柯29日備詢回嗆，不要把每個台灣老百姓當白痴，標示產地並不重要，是標有沒有含瘦肉精比較重要，政府到底目的是什麼？

國民黨北市議員陳重文詢問，陳吉仲笑柯沒做功課，只進美國萊豬，分明在幫蔡英文總統做政治利益的背書、當打手，當民眾群起反攻時，來背黑鍋、舔美，他要求柯號召22縣市首長集體抗議。

柯答詢，這問題他想了很久，民進黨一直沒講，絕大多數台灣人都不知要進的是所有萊豬，民眾黨立委已去問，昨天就很確定，在很多議題上，只要政治誠信講清楚，他就會幫忙，但不曉得現在在幹什麼。

「台灣老百姓不是每個都白痴！」柯說，標示產地並不重要，是標有沒有含瘦肉精才重要，到底目的是什麼？他不是反美豬或萊豬，但應講清楚，不要用欺騙，他是科學家，都願意幫忙，但別騙他，他也沒鼓勵（號召22縣市長）抗爭。

國民黨北市議員王鴻薇則問，柯說針對萊豬會上街頭，是否參加11月22日「秋鬥遊行」反萊豬，以及修改地方自治條例？柯說，不一定，要看時間，該講都講了，不需要一定走上街頭抗議拍照，至於修改地方自治條例要尊重議會。

(中時 )