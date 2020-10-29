隸屬空軍第七聯隊志航基地的上尉飛行員朱冠甍，今上午駕駛編號Z741的F-5E單座戰機從台東志航基地起飛後墜海，經救起急救後仍宣告不治。空軍參謀長黃志偉表示，該飛官是在起飛後發現右後發動機失效，隨即在機場北面一浬彈射跳傘，經空軍救護隊到場吊掛上機後，飛行員已無意識。黃志偉強調，目前F-5系列飛機的妥善率都是符合標準，新一代勇鷹教練機會在計畫的時間之內，在後續完成接替的訓練作業。

F-5E戰機發動機失效墜海，空軍：妥善率符合標準。(陳君瑋攝)

針對F-5E戰機發動機失效墜海事件，外界對於我國仍在大量使用的F-5系列戰機質疑是否過於老舊?黃志偉表示，目前空軍仍在台東保留一個聯隊、三個中隊的F5系列飛機，作為官校飛行學員畢業後，轉換到主力戰機前的轉換訓練作業。

黃志偉強調，目前F-5系列飛機的妥善率完全符合標準，勇鷹教練機的生產期程都按照空軍計畫與節點在進行，後續會在計畫的時間之內，完成接替訓練作業。

(中時新聞網)