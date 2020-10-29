上山採藥後失聯 再發現已是冰冷遺體 11:522020/10/29 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消於今（29日）上午8時許，在北宜公路48公里處發現謝男的汽車。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消在附近河床發現謝男的遺體。（翻攝照片） 61歲謝姓男子28日開車前往新北市坪林區山區採藥，家人至晚間都遲遲無法聯繫上謝男，通報警消前往協尋，警消於今（29日）上午8時許，在北宜公路48公里處發現謝男的汽車，2小時後在附近河床發現謝男的遺體，已無生命跡象，警方已連繫家屬，詳細死亡原因待進一步釐清。 (中時 ) #採藥 #失聯 #警消 #遺體 #北宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高房價讓年輕人買房或生子二選一 民眾黨籲推動囤房稅、實價登錄2.0 11:332020/10/29 政治 他家院子驚見多具遺體、鮮血噴濺 警到場後傻眼 00:092020/10/29 國際 別推自然因素 台鐵應速亡羊補牢 04:102020/10/29 生活新聞 台中南投交界處發現男性浮屍 死因身份待查 03:302020/10/29 社會 殉職F-5E飛行員朱冠甍遺體移往殯儀館相驗 父母趕赴見愛子 12:432020/10/29 政治 疫後影響 台灣CEO認面臨五大風險 04:102020/10/29 財經焦點 清晨員南路運動遭襲擊 野狗咬傷里長後逃逸無蹤 11:122020/10/29 社會 正妹老闆失蹤七月 託夢母「一句話」挖出遺體 10:572020/10/29 國際 男攀越高鐵門擋擠縫隙 列車進站頭濺血稱：心情差 11:362020/10/29 社會 連偷9輛自行車 麻豆警跟監督多日逮2慣犯 10:502020/10/29 社會 社會熱門新聞 AV女優吳夢夢媽媽身分曝光 竟是陽明山知名老闆娘 - 社會 吳夢夢3P動作片外流 人妻一看大驚：男主角是我老公 - 社會 信義區陶朱隱園豪宅前火警 32輛機車焚毀濃煙蔽天 - 社會 張國煒獲判繼承140億遺產 大房三子張國政不服提上訴 - 社會 急診醫男友身分曝光 吳夢夢霸氣回「養得起自己」網讚爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。