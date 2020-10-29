警消在附近河床發現謝男的遺體。（翻攝照片）

61歲謝姓男子28日開車前往新北市坪林區山區採藥，家人至晚間都遲遲無法聯繫上謝男，通報警消前往協尋，警消於今（29日）上午8時許，在北宜公路48公里處發現謝男的汽車，2小時後在附近河床發現謝男的遺體，已無生命跡象，警方已連繫家屬，詳細死亡原因待進一步釐清。

(中時 )