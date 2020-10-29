沙灘車曾於大安濱海樂園與遊客發生衝突，台中市觀旅局傾向禁止。台中市議員施志昌、林祈烽今天質詢說，現行「發展觀光條例」與「水域遊憩活動管理辦法」均無針對沙灘車之相關規範，如觀光旅遊局直接公告禁止，並無法源依據，市府應該合法納管訂定自治條例。副市長陳子敬說，沙灘車不是單純海域遊憩安全，還包括遊憩生態等問題，將參考他縣市辦法來修訂相關的條例。

施志昌指出，根據現行「發展觀光條例」與「水域遊憩活動管理辦法」，主要在於規範水域活動，但水域活動只見游泳、衝浪、潛水、操作乘騎風浪板、滑水板、拖曳傘，翻遍各項法令與公告，不論中央或是各地方政府都未見將「沙灘車」列為水域遊憩活動，顯然如果觀旅局要禁止根本於法無據。

施志昌表示，如果這些沙灘車持續在大安濱海樂園經營，禁止的法源依據是什麼？如果有業者再去大安濱海樂園經營沙灘車，觀旅局要開罰嗎？如果要罰，依據又是什麼？如宜蘭外澳沙灘還有騎馬的活動，如果現在大安濱海樂園也有騎馬活動，是否也要禁止？

施志昌指出，市府不能一昧禁止故步自封，當遇到問題就直接禁止根本是扼殺大安濱海樂園的發展。他建議，應該學習已經訂定相關注意事項或是自治條例的縣市政府，台中市也應該訂定相關自治條例，在合法、安全的前提下開放沙灘車，讓觀光發展與遊客安全能夠雙贏。

觀光旅遊局長林筱淇說，市府原則維護民眾在水域遊憩的安全，沙灘車曾發生危及安全的亂象！陳子敬強調，沙灘車不是單純海域遊憩安全，還包括遊憩生態等問題，將參考他縣市辦法來修訂相關的條例。

(中時 )