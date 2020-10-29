新北市推動八里觀光纜車計畫，從八里渡船頭延伸到觀音山硬漢嶺，沿途約2公里；新北市長侯友宜今備詢指出，預計12月初辦理招商說明會，邀集業者了解相關資源，「要把台灣最美的地方讓大家看見」；觀旅局補充，目前3家業者有意願，包括1家地方聯盟、2家國內企業，傾向採BOO模式。

今為國民黨團總質詢第二天，上午由市議員鄭戴麗香、劉美芳、白珮茹、廖先翔輪流質詢，下午為楊春妹、蔡淑君、黃桂蘭、劉哲彰、王威元和陳明義。

鄭戴麗香指出，侯市府很努力推動八里纜車上觀音山，但一直流標，有志者事進成，相信能順利推動。

侯友宜表示，八里纜車可遠眺淡江大橋，一覽北台灣最美的淡水暮色，畫面美不勝收，相信有眼光、有理想的業者就會來投資，預計12月初辦理招商說明會，邀集所有業者來了解相關資訊，討論怎麼跟廠商合作，帶動在地觀光，同時一併整理周遭環境，大家一起努力。

八里纜車預計從八里渡船頭延伸到觀音山硬漢嶺，沿途約2公里，預計斥資9元興建，加上土樹三鶯地區民宿計畫，與九份、金瓜石地區的台車復舊計畫，打造2030新北觀光圈。

張其強補充，目前已有3家業者表達八里纜車意願，包括1間地方人士聯盟、2家國內企業，主要了解土地使用、促進民間參與公共建設相關法規以及市府意願，預計12月舉辦招商說明會，傾向朝BOT或BOO方式，大前提為市府不出資，透過公私協力方式興建。

張其強指出，因纜車屬於遊憩設施，交由民間經營會更彈性，因此更傾向BOO模式，若招商說明會順利的話，明年中辦理公開招標。

(中時 )