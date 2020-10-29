32歲日本氣質女神佐佐木希，和諧星老公渡部建結婚3年，看似婚姻生活幸福美滿，今年6月卻爆出渡部建出軌醜聞，讓夫妻倆形象重創，佐佐木希最後選擇原諒丈夫，更努力工作支持家計，然而4個月過去，卻有人發現女神最近狀況不太好，似乎是因太過勞累，臉上的皺紋完全藏不住。

當時渡部建偷情醜聞連環爆，包括在公廁野戰、有多名一夜情對象等等，造成他的形象一落千丈，所有工作都停擺，還得還千萬違約金，儘管如此佐佐木希不離不棄，重新回到螢光幕前撐起家計，甚至不惜在鏡頭前扮醜，求助幕後人員，希望電視臺能考慮用渡部建，用心良苦就是為了替丈夫的復出鋪路。

日前佐佐木希出席健康活動，分享該如何應對孩子的變化，卻被發現她的神情不自然，隻字不提丈夫，且似乎是因為長期身心俱疲，看起來迅速老化，臉上竟浮現皺紋，露出以往女神笑容，甚至清晰可見魚尾紋，和過去的形象相去甚遠，令人不勝唏噓。

佐佐木希看起來變老許多。（圖/翻攝自日網）

據傳，佐佐木希在婚前就很重視渡部建的想法，她很崇拜博學又體貼的老公，婚後甚至為了對方學做家事，還擔心挑嘴的丈夫不滿意自己的手藝，去報名料理教室，若是對方很久沒有回訊息，心情也會受到影響，或許正是因為深愛著渡部建，佐佐木希才甘願為他卑微到塵埃中。

(中時新聞網)