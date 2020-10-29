恒生指數跌0.9％ 騰訊跌0.8％ 11:542020/10/29 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恒生指數29日早盤一度重挫450點，低見24,258點，創10月16日以來新低，隨後受到大陸A股反彈激勵，港股跌幅收窄。截至上午約11時20分，恒指報24,487點，下跌220點，跌幅為0.9％，成交額為537億港元。 香港信報報導，國企指數現報9,882點，下跌80點，跌幅為0.8％。 個股方面，藍籌保險股拖累大盤，友邦跌1.6％，平保跌2％，國壽大跌3.6％。科技股方面，騰訊跌0.8％，阿里巴巴跌2％，美團跌0.3％。 (工商 ) #恒生指數 #騰訊 #跌幅 #早盤 #低見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐股暴跌帶衰美股 台股早盤大跌逾200點 09:272020/10/29 財經 《國際金融》德法封鎖悲觀情緒 歐股收跌近3％ 10:342020/10/29 財經 《匯市》股匯不同調 新台幣早盤再升值逾3角 10:172020/10/29 財經 《港股》恆指早盤挫229點 國企無力回萬點暫跌77點 12:502020/10/29 財經 上證指數半日漲2點 深成指漲111點 12:112020/10/29 財經 《基金》AI、5G有潛「利」 逢低布局 13:072020/10/29 財經 《美股掃瞄》疫情飆升＋選舉疑慮 美股崩跌 道指重挫逾900點 08:522020/10/29 財經 胡潤揭榜 大陸最值錢金融科技企業 螞蟻奪冠 陸金所榜眼 04:102020/10/29 全球財經 《國際金融》擺脫股災 美股期貨走高 08:522020/10/29 財經 《日股》日經綠油油一片 早盤下挫156點 12:162020/10/29 財經 財經熱門新聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 4年前狂押川普贏 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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