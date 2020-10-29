恒生指數29日早盤一度重挫450點，低見24,258點，創10月16日以來新低，隨後受到大陸A股反彈激勵，港股跌幅收窄。截至上午約11時20分，恒指報24,487點，下跌220點，跌幅為0.9％，成交額為537億港元。

香港信報報導，國企指數現報9,882點，下跌80點，跌幅為0.8％。

個股方面，藍籌保險股拖累大盤，友邦跌1.6％，平保跌2％，國壽大跌3.6％。科技股方面，騰訊跌0.8％，阿里巴巴跌2％，美團跌0.3％。

(工商 )

#恒生指數 #騰訊 #跌幅 #早盤 #低見