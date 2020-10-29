LINE Pay 29日宣布全新金融服務，推出「貸款」及「保險」兩大服務。LINE Pay整合多家銀行貸款專案，用戶只要透過LINE Pay貸款專區，便可即時查詢合作銀行貸款商品，省去一一搜尋的不便。保險服務則提供三大功能，讓用戶可直接掃碼或進行身分查證即時完成保費繳交。

LINE Pay表示，用戶在LINE Pay的服務頁面中，可找到「貸款」及「保險」兩大新功能服務。用戶進入「貸款」專區後，可一次瀏覽所有合作銀行提供的貸款專案，並依據自身需求挑選合適的商品，挑選包括快速線上核准、超低利貸款、卡友貸款、大額信貸等，首波合作上線銀行包括中國信託銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及渣打銀行。

保險部分，用戶則可透過「LINE Pay Money」完成繳交保險費服務。包括「掃描付款」、「即查即繳」、「提醒設定」等。今日起，用戶打開掃描付款功能，只要掃描紙本帳單QR Code，就可完成繳交保險費。此外，用戶輸入身分證及生日並完成驗證後，即可進行保費查詢及繳交。LINE Pay「保險」專區首家合作保險業者為富邦產險，適用險種包括汽機車保險、旅平險、健康傷害險及住宅火險。

LINE Pay表示，未來將與更多金融業者合作以提供用戶多元貸款專案及各種保險服務，同時也將積極深化與金融業者合作開發創新服務，擴增行動支付應用場景。

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