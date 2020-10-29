遊戲研發商大宇資訊（6111）全新單機作品《軒轅劍柒》於今（29）日正式上市發售，預期將有望為大宇11月營收帶來挹注，第四季有望成為全年營運高峰。

《軒轅劍》IP為華人世界經典RPG大作，這次的《軒轅劍柒》為大宇資耗時三年開發，亞洲發行商將由傑仕登負責，10月29日正式發售。大宇資也同時推出Steam版本。已率先於28日釋出第四部預告影片，同時也公布遊戲內更多玩法詳解。

在中國市場部分，《軒轅劍柒》也將於10月29日推出Steam版，由游力卡遊戲運營，並由騰訊旗下WeGame進行平台分發。

《軒轅劍柒》除推出中英文版以外，也將在12月10日於PS4平台推出日文版《軒轅劍 闇黑之業火》以及日文語音。

大宇資訊董事長凃俊光表示，大宇資旗下《大富翁》單機版去年推出Steam數位版時，最初關注人數僅約2萬人，但後來銷量達50萬套，目前推出一年，銷量持續成長至60萬套，貢獻營收約2億元。《軒轅劍柒》在Steam的關注人數近期成長5倍，近期關注人數達10萬人，將力拚29日正式上市後銷量可以突破《大富翁》50萬套的成績。

大宇資旗下擁有多樣IP與經典，近年來持續IP多角化經營與授權，並持續開發遊戲，延伸IP作品觸角，跨足多類型平台，再透過自主或授權營運遊戲，深化打造大宇泛娛樂浪潮。（二余）俊光指出，雖然近年來手機遊戲盛行，但大宇資仍堅持開發單機，除了《大富翁》以及《軒轅劍柒》以外，另一款單機大作《仙劍奇俠傳柒》也將於近期推出。

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