中視《飢餓遊戲》四週年小琉球特輯，邀來夏宇童助陣引發話題，製作單位越玩越大，本週播出內容，竟發生夏宇童遭人無預警擄走，當孫協志得知消息時，心急如焚，患難中更見「童協」真情。

小琉球特輯中，製作單位將每位來賓都設定成「神」，像高山峰是食物之神、楊奇煜是海上戰神，而夏宇童則化身為「協助女神」，這諧音一聽就知道是有特別用意，連夏宇童自己念起來都有些害羞。夏宇童被問到如果被綁架，會想挑選誰來救自己？夏宇童第一選擇就是「協志哥」，也在她無預警之下就被黑衣人帶上車。

當孫協志得知這訊息時，一臉心急如焚，滿腦子就是要救出「協助女神」夏宇童，自己還騎上機車要四處找人：「現在哪有時間看海龜，要嘛也是救完再一起去看！」被問到如果她被撕票怎麼辦？孫協志霸氣放話：「誰敢撕票她就死定了！」夏宇童遭綁走，只要喊出咒語：「我愛協助，協助愛我！」就能打電話求救，當孫協志聽到夏宇童喊出這句話時，藏不住笑意直球回應：「我收到了！」閃到讓人凍未條。

此外玩遊戲輸了要接受潑水懲罰，跟夏宇童同隊的王仁甫便拿她當擋箭牌，原以為負責噴水的孫協志會手下留情，不料當王仁甫被懲罰時，旁邊的工作人員全都拿起水桶對準他狂潑，反而一旁的夏宇童只有一點點濕，讓王仁甫看不下去：「你們這些人，都屈服在他（孫協志）的淫威底下嗎？」孫協志則是滿臉得意還對工作人員比讚。精彩的小琉球特輯下集於本週日（11/1）晚間8點在中視頻道播出。

夏宇童被擄走，孫協志心急如焚趕去救人。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》四週年小琉球特輯，左起為許孟哲、夏宇童、林韋君、小優、Una、孫協志、王仁甫、楊奇煜、巫苡萱、高山峰。（中視提供）

(中時 )